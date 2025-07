Scoperta dai Carabinieri una piantagione sotterranea di marijuana

Gavoi, 9 lug. (askanews) – Tra la fitta vegetazione delle campagne di Gavoi i Carabinieri dei Cacciatori di Sardegna hanno rinvenuto una piantagione di marijuana nascosta all’interno di un bunker a cui si poteva accedere solo attraverso un cunicolo scavato nel terreno. Le piante erano fatte crescere in un nascondiglio che era stato ricavato sotto terra, attrezzato di lampade, impianti di irrigazione, condotte per l’estrazione dell’aria e dotato di un laboratorio per la lavorazione ed essicazione della marijuana collegati abusivamente alla rete elettrica.

Il proprietario del terreno nel quale è stato ricavato il bunker e suo figlio, sono stati arrestati, mentre la figlia 29enne è stata deferita in stato di libertà.