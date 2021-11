Una donna è stata scoperta dal marito mentre era con l'amante a Bolzano. Lui è scappato nudo per strada, per rifugiarsi in un negozio.

Una donna è stata scoperta dal marito mentre era con l’amante a Bolzano. Lui è scappato nudo per strada, per rifugiarsi in un negozio.

Scoperta dal marito mentre è con l’amante: lui scappa nudo per strada e si rifugia in un negozio

Un uomo ha iniziato a correre nudo per le strade di Bolzano, meravigliando tutte le persone presenti. In realtà stava semplicemente scappando dal marito della sua amante, che li ha sorpresi insieme perché rientrato a casa prima del previsto. Una storia che abbiamo sentito raccontare solo in “Cielo mio marito“, famosa commedia di Garinei e Giovannini, ma che si è trasformata in una realtà, in pieno giorno.

Scoperta dal marito mentre è con l’amante: la fuga

L’uomo, per evitare conseguenze peggiori se fosse finito nelle mani del marito della sua amante, è riuscito a fuggire velocemente. Non aveva, però, avuto il tempo di indossare i suoi vestiti. I passanti lo hanno visto correre per le strade di Bolzano completamente nudo. L’uomo era decisamente terrorizzato, tanto da entrare in un negozio e chiedere aiuto ai gestori, che hanno subito chiamato i carabinieri.

Scoperta dal marito mentre è con l’amante: portato in ospedale

Come riportato da L’Adige, l’uomo ha dovuto spiegare il motivo per cui si trovava completamente nudo e nascosto in un negozio. Gli agenti si sono ritrovati all’interno di una scena da film, con un amante che scappava per non farsi prendere dal marito della donna con cui aveva una relazione, che è rientrato a casa prima del previsto. I militari hanno deciso di accompagnare l’uomo in ospedale.