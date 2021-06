Scoperta in Australia una nuova specie di dinosauro gigante

Milano, 8 giu. (askanews) – In Australia è stata scoperta una nuova specie di dinosauro. È l’esemplare più grande mai trovato su queste terre e uno dei più grandi al mondo secondo i paleontologi. È un sauropode classificato come Australotitano. Vissuto 100 milioni di anni fa, era alto circa 7 metri e lungo ben 30 metri. Grandezza che ha creato non pochi problemi agli studiosi.

“Ci abbiamo messo molto tempo a mettere insieme lo studio perché ogni osso di dinosauro pesa centinaia di chili – spiega Stock Hocknull, paleontologo – ma abbiamo usato uno scanner digitale per creare tre diversi modelli dimensionali di ogni osso così io potevo avere tonnellate di dinosauro nel mio portatile da 7 chili e usare queste ossa per confrontarle con tutte le altre nel Queensland”

Il fossile del dinosauro è stato scoperto nel 2006 vicino Brisbane ed è stato battezzato dagli studiosi Cooper.

Il primo Australotitano.