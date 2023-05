La scoperta su come il cancro sfugga all'apparato immunitario proviene da Singapore: un passo in avanti nella lotta contro i tumori.

Scoperta storica per la lotta contro i tumori. I ricercatori del National Cancer Centre di Singapore hanno scoperto come il cancro sfugge all’apparato immunitario. Come si legge da TgCom24, il team ha identificato nei tumori la presenza di cellule pre-metastatiche capaci di spostarsi, tramite i linfonodi, dallo spazio in cui il tumore viene alla luce ad altre parti del corpo. I ricercatori hanno notato come buona parte delle cellule CD8+, un componente chiave dell’apparato immunitario che rileva e distrugge le cellule anomale come le cellule tumorali, fossero “esaurite” senza la capacità, inoltre, di svolgere la loro funzione di protezione. Un fenomeno che si verifica quando le cellule immunitarie sono per una gran parte di tempo esposte al cancro senza la possibilità di eliminarlo.

Scoperto come il cancro sfugge all’apparato immunitario: una svolta storica

I ricercatori di Singapore affermano come la scoperta apre le porte a nuove strategie di trattamento dei tumori, così come alle cure delle forme di cancro più letali per l’organismo umano.

Singapore, un paese all’avanguardia per la cura dei tumori

Singapore è un paese all’avanguardia per la ricerca e la lotta contro i tumori. Lo scorso mese era stata annunciata una nuova metodologia per uccidere le cellule cancerogene, che sarebbe stata implementata proprio qui. Come spiega l’Ansa in un articolo di marzo, il nuovo trattamento si basa sul ricorso a globuli bianchi di donatori sani modificati. La sperimentazione è iniziata due anni fa proprio presso il National University Cancer Institute.