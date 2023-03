Una recente scoperta scientifica potrebbe rivoluzionare il modo di produrre e trasportare l’energia elettrica. Ecco le informazioni disponibili in merito.

Scoperto nuovo superconduttore che potrebbe rivoluzionare la produzione dell’energia elettrica

Un superconduttore si presenta come un materiale che non oppone resistenza al passaggio dell’elettricità. Anzi, consente di trasportare corrente senza alcuna dispersione. Non mancano tuttavia alcune problematiche, quest’ultime legate al fatto che deve essere sottoposto a temperature bassissime oppure a pressioni elevatissime.

La speranza, quindi, sarebbe quella di avere un superconduttore in grado di funzionare a temperatura ambiente. Un sogno che dopo l’ultima scoperta potrebbe diventare realtà. Nei laboratori dell’Università di Rochester, infatti, è stato scoperto che l’idrite di lutezio presenta elementi di superconduttività ad una temperatura pari a circa 21 gradi.

Scoperto nuovo superconduttore rivoluzionario, ma non mancano i dubbi

Una scoperta presentata in occasione del congresso annuale dell’American Physical Society che potrebbe avere dei benefici non indifferenti nel mondo dell’energia elettrica. Al momento comunque, è bene sottolineare, si tratta di un materiale in fase di studio e non è dato sapere se potrà essere effettivamente utilizzato per contrastare la crisi energetica. Non resta quindi che attendere e vedere se vi saranno ulteriori risvolti in tale ambito.