Scoperto reperto in fondali Lago Nemi, forse legato a Navi di Caligola

Roma, 26 giu. (askanews) – Ritrovato, nei fondali del Lago di Nemi, un reperto legato probabilmente alle navi di Caligola. La Protezione Civile Comunale di Nemi, infatti, incaricata del compito di effettuare la pulizia dei fondali del lago, ha scoperto un reperto di grande interesse storico.

Secondo le prime ipotesi formulate dagli esperti, il reperto potrebbe essere collegato alle leggendarie navi di Caligola, il famoso imperatore romano. Le imbarcazioni di Caligola, note come “nave dell’Imperatore”, erano imponenti strutture galleggianti utilizzate per l’intrattenimento e come dimostrazione di potere. La storia di queste navi è avvolta da un’aura di mistero, poiché furono affondate dal successore di Caligola, probabilmente per motivi politici.

L’amministrazione comunale di Nemi ha informato tutte le autorità competenti per il recupero e la valutazione del reperto. Sono stati contattati archeologi, storici, esperti di patrimonio culturale e altre figure di rilievo per avviare un’indagine approfondita.