Scoppio in condominio a Milano: aggiornamenti su feriti e evacuazioni

Esplosione in un palazzo a Milano con feriti e evacuazioni: soccorsi della polizia e della protezione civile al lavoro

Esplosione in un palazzo a Milano: almeno tre feriti

Chi: residenti del condominio e squadre di emergenza, tra cui Polizia locale, Vigili del fuoco e Protezione Civile. Cosa: esplosione e incendio in un appartamento. Quando: oggi, 1 marzo 2026, mattina presto. Dove: via Garibaldi, quartiere centrale di Milano. Perché: cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Flash: situazione sul posto

FLASH: Sul posto operano Vigili del fuoco e Polizia locale. Al momento risultano almeno tre feriti. Uno è stato trasportato in codice rosso per lesioni considerate gravi. Le squadre hanno evacuato gli appartamenti adiacenti per motivi di sicurezza.

Dettagli immediati

I soccorsi hanno domato le fiamme e stanno eseguendo rilevamenti tecnici per stabilire l'origine dell'esplosione. Le autorità hanno delimitato l'area e avviato accertamenti sulle reti degli impianti dell'edificio.

La Protezione Civile ha avviato l’evacuazione degli appartamenti adiacenti. È stata istituita un’area di sicurezza. I medici del 118 hanno prestato le prime cure e predisposto i trasporti in ospedale.

Citazioni ufficiali

Un portavoce dei Vigili del fuoco ha dichiarato: “Stiamo procedendo con le verifiche tecniche per stabilire l’origine dell’esplosione”.

Il dirigente della Polizia locale ha aggiunto che le priorità restano la messa in sicurezza e l’assistenza alle persone evacuate. Ha confermato inoltre il coordinamento con la Protezione Civile per la gestione dell’area.

Timeline degli eventi

07:12 – Arrivo della segnalazione al centralino dei soccorsi.

Subito dopo – Intervento dei Vigili del fuoco, della Polizia locale e dei medici del 118.

Fase successiva – Evacuazione degli stabili adiacenti e istituzione dell’area di sicurezza da parte della Protezione Civile.

In corso – Verifiche tecniche per accertare cause e danni strutturali. Sono attesi aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dei feriti e sull’esito delle indagini.

07:18 — Prime squadre dei Vigili del fuoco sul posto.

07:35 — Evacuazione degli appartamenti limitrofi; istituita area di sicurezza.

08:00 — Trasporto in ospedale di tre persone; una in codice rosso.

08:30 — Interventi per spegnere focolai residui; verifiche strutturali in corso.

Contesto e possibili cause

Le autorità escludono al momento collegamenti con atti dolosi. Le verifiche sono indirizzate su ipotesi tecniche, in particolare fuga di gas o malfunzionamento degli impianti.

I controlli saranno svolti dai tecnici comunali con il supporto dei Vigili del fuoco e della Polizia locale. Saranno analizzati impianti, contatori e sistemi di ventilazione per accertare l’origine dell’esplosione.

Impatto sulla comunità

Le famiglie evacuate sono state temporaneamente ospitate in strutture comunali. Sono in corso verifiche sull’agibilità degli edifici adiacenti e sulla sicurezza della viabilità.

Il traffico in via Garibaldi è stato deviato; alcune attività commerciali hanno sospeso temporaneamente l’apertura. Le scuole della zona non risultano coinvolte direttamente, ma le autorità locali monitorano eventuali ricadute.

La Protezione Civile ha attivato servizi di assistenza per le persone coinvolte e sta coordinando il supporto psicologico per i residenti. Le forze dell’ordine mantengono il perimetro e garantiscono l’ordine pubblico durante le operazioni di verifica.

Decine di residenti sono stati temporaneamente allontanati e ricevono assistenza dalla Protezione Civile. Un centro di accoglienza è stato predisposto in una struttura comunale a pochi isolati dal luogo dell’incidente. Sul posto i soccorritori hanno proseguito le operazioni dopo la prima fase di evacuazione.

Aggiornamento ore 09:45

Aggiornamento ore 09:45: I Vigili del fuoco comunicano il contenimento dell’incendio e l’inizio delle ispezioni interne per valutare la stabilità dell’edificio. L’area resta interdetta al traffico per consentire le verifiche tecniche.

Prossimi passi

Le autorità hanno raccomandato di evitare la zona per agevolare i soccorsi. Sono previste verifiche strutturali e accertamenti dei danni da parte dei tecnici comunali e dei Vigili del fuoco.

Fonti

Informazioni raccolte da Vigili del fuoco, Polizia locale, Protezione Civile e testimonianze oculari. Sul posto i nostri inviati confermano che le operazioni procedono con priorità alla messa in sicurezza.

Reporter sul posto: John Carter