La storia della ragazza con due vagine: ha ignorato per 26 anni di soffrire di una malformazione dal nome «utero didelfo»

Non si finisce mai di conoscere. Neanche se stessi. È il caso di dirlo riguardo l’incredibile storia di Claire Wright, oggi 34enne, che per 26 anni ha ignorato un aspetto di primaria importanza della sua condizione fisica e di salute: malformazione dell’utero didelfo. Di che si tratta?

Un utero con due vagine

Nonostante i continui dolori allo stomaco e una dismenorrea fuori dal normale, i medici avevano collegato i problemi di Claire ad altre complicazioni. Mentre la ragazza tentava inutilmente di avere un bambino con il marito Mark, un giorno è arrivata la scoperta shock che ha dato finalmente una spiegazione a 26 anni di confusione: Claire soffrire di una malformazione di nome «utero didelfo», che in rari casi – il suo è uno di quelli – comporta anche la presenza di due vagine.

Una donna su 3mila

Claire Wright ha raccontato questa storia al mondo tramite il periodico britannico The Sun: «I dottori mi hanno detto che questa problematica è molto rara, colpisce più o meno una donna su 3mila. La mia vita da ragazza è stata un vero inferno fatto di sofferenze continue, ma nessuno aveva mai capito cosa avessi davvero. C’erano giorni in cui provavo l’impulso di aprirmi in due lo stomaco con un coltello, mi sembrava di impazzire» si è confidata durante l’intervista. La situazione clinica di Claire resta delicata ma, se pur tardi, ha ottenuto un privilegio che tutte le persone che soffrono di qualche malattia avrebbero diritto di avere: quello di conoscere.