Una storia davvero molto particolare quella che arriva dagli Stati Uniti, che parla di una scoperta davvero sconvolgente. Una donna di 35 anni di Rochester, negli Stati Uniti, ha scoperto che il suo ginecologo è anche il suo padre biologico. La donna ha scoperto che il dottore a cui si era affidata per ben 9 anni, in realtà era il suo papà biologico. Anni prima, l’uomo aveva mentito alla mamma della 35enne, dicendole che sarebbe stata inseminata da un donatore anonimo.

Scopre che il ginecologo è suo padre: l’inseminazione artificiale

La donna di 35 anni che ha denunciato questa storia ha spiegato di essere stata concepita tramite inseminazione artificiale. Sua madre si era rivolta al medico per cercare di rimanere incinta. Alla donna era stato spiegato che lo sperma era stato donato da “uno studente di medicina dell’Università di Rochester Medical Center“. Il test del DNA, invece, ha svelato che in realtà arrivava direttamente dal suo stesso ginecologo.

Scopre che il ginecologo è suo padre: i sospetti

La donna ha iniziato ad avere dei sospetti nel corso del tempo. Il medico le chiedeva di togliersi la mascherina durante le visite, per poterla vedere meglio in viso. Inoltre, parlava spesso della sua vita privata, chiedendo informazioni anche su quella della paziente. Tutti atteggiamenti sospetti, che un medico solitamente non mette in pratica. La donna ha iniziato ad indagare, fino a fare il test del DNA, che è risultato compatibile con il medico.

Ora la donna ha annunciato una battaglia legale.