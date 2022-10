A Bari una 61enne scopre di avere un tumore di 8 chili dopo una visita di routine. I medici sono stati impeccabili.

Si era recata dai medici per farsi controllare a causa di un fortissimo dolore addominale ma poi fa una scoperta: aveva un tumore di 8 chili. La massa tumorale è stata asportata con un intervento d’urgenza e il decorso post operatorio è ottimo.

Scopre di avere un tumore di 8 chili nell’addome: si era rivolta al medico per dolori e gonfiore

Analisi ed intervento realizzati in tempi record per una donna di 61 anni che, convinta di avere solo un forte mal di pancia ha scoperto un tumore dell’ovaio. Il tutto è durato dieci giorni e, come ha spiegato il primario del reparto di Ostetricia e ginecologia all’ospedale “Di Venere” di Bari, si è trattato di “un’operazione straordinaria non solo per le dimensioni della massa tumorale asportata, grande 32 centimetri per 32 e pesante 8 chili, ma soprattutto per la modalità e la tempistica con cui è stato gestito il caso, dalla scoperta del tumore, in un quadro clinico veramente drammatico, alla soluzione adottata con esito favorevole”.

La toracoscopia prima dell’intervento

L’operazione delicata è durata tre ore circa ed ha impegnato un’intera equipe medica guidata dal professore Mario Vicino. Prima dell’intervento di rimozione del tumore, come si legge su Fanpage, la 61enne è stata trasportata al reparto di Chirurgia toracica dell’Istituto Oncologico di Bari, dove il team del dottor Gaetano Napoli ha sottoposto la paziente ad una Toracoscopia con drenaggio pleurico. L’intervento è stato necessario per rimuovere il liquido dai polmoni della donna e rimettere in asse tutti gli organi.