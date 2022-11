Dopo l'abbandono del padre era stata anche violentata negli istituti presso cui era andata in affido: assolda una banda con machete per vendicarsi

Ad un certo punto scopre di essere stata abbandonata dal padre a 2 anni: assolda una banda con machete per vendicarsi: Nel Regno Unito una 17enne escogita un modo davvero perverso per ricordare il gesto al genitore ed è finita sotto processo assieme ai teppisti che aveva assoldato per quell’assurdo raid punitivo.

La ragazzina, Natalie W., minorenne all’epoca dei fatti, aveva scoperto di essere stata abbandonata a soli 2 anni e da allora aver dovuto trascorre un’infanzia tra istituti e servizi sociali.

Assolda una banda con machete per vendicarsi

A Bournemouth e per quei fatti oggi un tribunale ha condannato tutti i partecipanti al blitz e la stessa ragazza. Tutto accadde il 26 aprile 2020. In casa della vittima fecero irruzione quattro giovani armati di machete e coltelli appositamente arrivati da Leicester.

I ragazzi avevano il volto travisato da cappucci e lo scopo era picchiare un uomo, “zittire” sua moglie e rubare. La famiglia era però riuscita a barricarsi in casa con il quartetto che cercava di entrare, un vero assedio armato, poi le urla avevano allertato la polizia e i giovani erano scappati.

Le ricerche con i cani e il fermo della banda

Le indagini della polizia con cani ed elicottero portarono all’individuazione del quartetto, composto quasi tutto da minori, che venne identificato ed arrestato.

Nel corso del processo è merso come la ragazzina avesse inviato un messaggio a suo padre con minacce, sostenendo che lo avrebbe ucciso. Ma c’era di più: “Andrò a casa di tua madre e la ucciderò se non mi darai i soldi”. Fanpage spiega che il giudice ha visionato documenti che dettagliavano abusi e l’abbandono che la condannata aveva subito da bambina prima che i servizi sociali la separassero dalla sua famiglia biologica.