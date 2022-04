Scopre di essere stata adottata e si riunisce alla sua famiglia con il test del Dna

“A 14 anni ho capito tutto e dovevo assolutamente conoscere la verità”: Louisa Hale scopre di essere stata adottata e si riunisce alla sua famiglia

Arriva dagli anirpodi la bella storia di una donna originaria del Regno Unito che scopre di essere stata adottata e si riunisce alla sua famiglia grazie al test del Dna. La 60enne australiana Louisa Hale si mette in cerca del suo passato viene a sapere di essere “inglese”.

I media britannici spiegano che dopo 43 anni di ricerche alla fine Louisa ce l’ha fatta ed ha incontrato la sua famiglia biologica. La donna non aveva idea di essere stata adottata fino all’età di 14 anni. In quelle circostanze, ha ricordato Louisa, la mamma di un’amica “ha rovesciato i fagioli” e lei, ragazzina, si è chiesta se quei “semi” fossero in simbolo del suo passato oscuro.

Scopre di essere stata adottata: i sospetti

Perché? Perché da tempo la ragazza aveva notato che i suoi occhi erano chiari, i suoi capelli biondi e che la sua famiglia era tutta composta da persone brune di occhi e con capelli marcatamente scuri. Cresciuta a Melbourne, in Australia, a 32 anni parlò con i suoi genitori e scoprì di essere stata adottata, perciò tre anni fa aveva fatto un test del Dna commentando “Io dovevo assolutamente conoscere la verità”.

Louisa ha due figli, Matthew, 22 anni, che lavora su un peschereccio, e Joshua, 21 anni, uno studente universitario, con il marito, suo socio in affari, Jonny, 59 anni.

Il suo vero papà medico a Londra

In realtà lei era stata adottata nel Regno Unito da suo padre, che medico, aveva fatto praticantato all’Hammersmith Hospital di West London e che sua madre era una donna franco canadese. Nelle more di quella ricerca Louisa si era anche sposata ed aveva messo su casa ad Antigua, nei Caraibi, ma il suo desiderio di conoscere le sue origini non era scemato affatto e in questi giorni ha potuto ricongiungersi con la sua famiglia.

Il tutto pagando 68 sterline per un semplice test del Dna.