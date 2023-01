Scopre i ladri in casa, li insegue e li manda a sbattere con la supercar

Scopre i ladri in casa, li insegue e li manda a sbattere con la supercar

Scopre i ladri in casa, li insegue e li manda a sbattere con la supercar

Alla fine dei tre criminali uno, un 43enne pregiudicato, è stato arrestato: scopre i ladri in casa, li insegue e li manda a sbattere con la supercar

Nel rally fra vittima e criminali ha vinto la prima, con un brianzolo che scopre i ladri in casa, li insegue e li manda a sbattere con la loro supercar.

Quell’auto gli era anche passata su un piede mentre fuggiva dal suo magazzino e lo aveva ferito ma lui non si è arreso ed alla fine la Fiesta di un 33enne ha “battuto” l’Audi Rs5 dei malviventi, uno dei quali è stato arrestato. Da quanto si apprende l’uomo ha sorpreso i ladri dentro casa sua e li ha inseguiti, riuscendo a fermarli a Limbiate.

Scopre i ladri in casa, li insegue

Il 33enne era con amici quando aveva ricevuto sul proprio cellulare l’alert dell’antifurto. Dopo aver allertato i carabinieri l’uomo era corso con un amico verso casa ed aveva visto una potente Audi Rs5 coupè con due persone a bordo: altri due erano nel suo magazzino. I ladri si erano dati alla fuga in retromarcia, passando sul piede del 35enne che sarebbe dovuto andare in ospedale con la frattura del metatarso, ma al momento l’uomo non ha pensato al piede rotto.

La folle corsa e lo speronamento finale

Con una Ford Fiesta e l’amico si è messo a caccia dei fuggitivi in un inseguimento finito ad un incrocio dove la Rs ha speronato la Fiesta della vittima. I media spiegano che “tre dei ladri sono riusciti a fuggire, mentre un 43enne – cittadino albanese, con precedenti – è stato fermato dai carabinieri e arrestato con l’accusa di tentata rapina”.