Scopri i segreti della nuova edizione de Il Collegio 9

Le riprese della nuova edizione de Il Collegio sono finalmente iniziate, e i fan sono già in fibrillazione per scoprire cosa ci riserverà questa stagione ambientata nel 1990. Ma attenzione, il cast è ancora avvolto nel mistero! Grazie ai social, però, iniziano a trapelare i nomi di alcuni protagonisti. Non crederai mai a chi farà parte di questa avventura educativa!

Il cast top secret e le prime rivelazioni

Iniziamo a svelare i nomi che hanno già suscitato un grande interesse. Tra i primi collegiali rivelati ci sono Azzurra Vincenzi, Raoul Pignataro, Simona Trozzola, Benedetto Milazzo, Emmanuel Pilato, Jacopo Vacca e Diego Giovanni Antonio Premtaj. Solo Azzurra ha già una certa notorietà, essendo una tiktoker milanese con una community di 15.000 follower. Ma tu, chi conosci già? E quali storie porteranno in questa nuova avventura?

Azzurra si presenta come una ragazza semplice ma con un grande amore per la musica e sogni avventurosi, come un safari in Africa. Ma la vera domanda è: chi conquisterà il cuore dei suoi compagni e del pubblico? La numero 4 ti lascerà senza parole!

Un corpo docente iconico e tante sorprese

Questa nuova stagione non è solo dei ragazzi, ma anche dei professori che abbiamo imparato ad amare. Rivedremo il Preside Paolo Bosisio e un team di docenti riconfermati, come il professor Andrea Maggi e la professoressa Maria Rosa Petolicchio. Saranno loro a guidare i giovani collegiali in questo viaggio nel passato, dove i valori e la disciplina sono al centro dell’educazione. Ma cosa ci aspetta in termini di metodi di insegnamento? Ci saranno delle sorprese?

Gli insegnanti, con il loro stile e le loro peculiarità, saranno sicuramente il fulcro di momenti esilaranti e insegnamenti memorabili. Immagina di tornare indietro nel tempo, quando le lezioni erano più severe e le regole da seguire erano sacrosante. Preparati a vivere un’esperienza unica!

Non resta che scoprire quando potremo goderci Il Collegio 9. Le date di uscita su RaiPlay sono ufficializzate! In anteprima, potremo vedere i primi episodi a partire dal 23 ottobre, con il debutto su Rai2 previsto per fine dicembre. Saranno sei serate imperdibili, con due episodi a serata che ci terranno incollati allo schermo!

Le date chiave da segnare: 2 ottobre per i casting, 9 ottobre per le backstories e il 23 ottobre per i primi episodi. Non vorrai perderti nulla, vero? La numero 4 ti lascerà a bocca aperta con un colpo di scena che non ti aspetti!