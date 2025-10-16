Scopri il Cast Ufficiale di Pechino Express 2026: Tutti i Partecipanti Svelati!

Il reality show Pechino Express, prodotto da Banijay Italia, tornerà nel 2026 con una nuova ed entusiasmante edizione. Con un cast ufficiale recentemente svelato, dieci coppie si sfideranno in un’avventura attraverso luoghi esotici come Indonesia, Cina e Giappone. Tra volti noti e nuove scoperte, la competizione si preannuncia ricca di emozioni e sorprese.

Le coppie in gara

Tra i partecipanti figurano coppie che hanno già attirato l’attenzione del pubblico. Tra queste, si segnalano i comici napoletani Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, che si presenteranno come Gli spassusi. Questo nome riflette la loro indole comica, destinata a portare un tocco di leggerezza alla competizione.

Ritorni e novità

Una delle coppie più attese è quella formata da Chanel Totti, figlia dei noti Francesco e Ilary Blasi, insieme al suo amico d’infanzia Filippo Laurino. Con il nome I raccomandati, i due hanno scelto un titolo autoironico, evidenziando come il loro legame familiare possa attirare attenzione. La loro presenza susciterà indubbiamente curiosità tra i fan del programma.

Legami speciali e nuove amicizie

Un’altra coppia che si fa notare è quella composta da Jo Squillo e Michelle Masullo, conosciute come le Dj. Jo è un’attivista di fama, mentre Michelle, nata nel 1999, è una delle sue figlie elettive. Il loro legame si è consolidato nel tempo, specialmente dopo momenti difficili come la perdita dei genitori di Jo. Il loro incontro risale al programma Detto Fatto, dove Michelle ha lavorato come modella, e da quel momento non si sono più separate.

Le modelle argentine

Il cast include anche le modelle argentine Candelaria e Camila Solórzano. Candelaria, finalista a Miss Argentina, e Camila, ex Miss Argentina, hanno un passato complesso, caratterizzato da un episodio controverso legato al programma Il Mercante in Fiera. Nonostante le difficoltà, entrambe si preparano a mettersi in gioco nella competizione di Pechino Express.

Atleti e giovani imprenditori

Tra i favoriti figurano anche gli ex atleti Fiona May e Patrick Stevens, noti come I veloci. Questa coppia si distingue non solo per le performance in gara, ma anche per la loro vita personale. Inoltre, Steven Basalari, un giovane imprenditore, parteciperà con Viviana Vizzini, Miss Universo Italia 2020, sotto il nome Gli Ex. La loro recente separazione contribuisce a un ulteriore livello di dinamismo nella competizione, trasformando l’esperienza in un’opportunità di riflessione e crescita personale.

Comici e creator

Si segnala la partecipazione dei comici Tay Vines e Assane Diop, che porteranno la loro comicità e il loro spirito critico come I comedian. Questi due amici hanno guadagnato notorietà sui social affrontando temi sociali e culturali con un tocco di ironia. Anche i giovani creator Elisa Maino e Mattia Stanga, noti come I Creator, parteciperanno, con Elisa che ha raggiunto il successo su TikTok e Mattia, riconosciuto da Forbes Italia tra i 100 Under 30.

La conduzione e il viaggio

Il compito di guidare questa avventura spetterà a Costantino della Gherardesca, che per questa edizione avrà al suo fianco tre inviati d’eccezione: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Con una formula collaudata e una destinazione affascinante, questa edizione di Pechino Express si preannuncia come un viaggio che unirà culture diverse e storie umane straordinarie.

Con coppie affiatate, legami speciali e un conduttore carismatico, Pechino Express 2026 si preannuncia come un evento capace di attrarre l’attenzione del pubblico e di generare momenti indimenticabili. Gli appassionati sono invitati a rimanere sintonizzati per seguire lo sviluppo di questa avventura entusiasmante.