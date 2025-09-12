Scopri il mistero del bradisismo nei Campi Flegrei

Il bradisismo nei Campi Flegrei rappresenta un argomento di grande rilevanza, non solo per il suo potenziale distruttivo, ma anche per la complessità che lo circonda. Recenti studi hanno messo in luce il ruolo cruciale dell’acquifero intermedio e delle sue pressioni, rivelando aspetti fondamentali che meritano una profonda analisi.

Il ruolo dell’acquifero intermedio nel bradisismo

Sotto la Solfatara, tra i 2,7 e i 4 chilometri di profondità, si trova un \”motore\” che alimenta i fenomeni di bradisismo. L’acquifero intermedio non è un semplice serbatoio d’acqua, ma un attore principale in un dramma geologico di grande portata. I ricercatori, attraverso anni di monitoraggio dei fluidi fumarolici, hanno scoperto che il riscaldamento e la pressurizzazione di questo acquifero sono i veri fattori dell’innalzamento del suolo che ha caratterizzato l’area dal 2005 in poi.

È significativo notare che il bradisismo non è alimentato direttamente dal magma, come spesso si pensa. Questa informazione è fondamentale, soprattutto in un contesto in cui il rischio di eruzioni vulcaniche è costantemente presente. Claudia Principe, esperta del Cnr-Igg, evidenzia che, finché l’acquifero intermedio rimarrà pressurizzato, il pericolo sarà rappresentato più da esplosioni idrotermali che da eruzioni effusive.

Esplosioni idrotermali: un rischio sottovalutato

Le esplosioni idrotermali, sebbene poco discusse, possono avere conseguenze devastanti. Quando le rocce che coprono l’acquifero superano il loro punto di resistenza, si verifica un fenomeno simile a una pentola a pressione che scoppia. Le conseguenze possono includere colate di fango bollente e detriti che si riverserebbero rapidamente verso la linea di costa. Questo tipo di evento è già accaduto in passato e non può essere trascurato.

La previsione di tali esplosioni è complessa. Spesso, gli indizi che potrebbero anticiparle sono scarsi o troppo vicini all’evento. Pertanto, il rischio rimane presente, almeno finché l’acquifero continua a essere sotto pressione.

Soluzioni geotermiche: un’opportunità da sfruttare

Lo studio non si limita a evidenziare il problema, ma propone anche soluzioni pratiche. I ricercatori suggeriscono un monitoraggio costante della temperatura e della pressione dell’acquifero intermedio, utilizzando strumenti moderni come geotermometri e geobarometri a gas. Inoltre, Luigi Marini, uno degli autori dello studio, ha proposto di perforare pozzi geotermici per sfruttare le risorse sotterranee. Questa strategia potrebbe non solo produrre energia pulita, ma anche ridurre la pressione nell’acquifero e recuperare materie prime preziose come il litio.

Attraverso queste misure, sarebbe possibile gestire il bradisismo, ridurre il rischio di esplosioni idrotermali e, al contempo, beneficiare di una fonte di energia rinnovabile. Le potenzialità geotermiche dei Campi Flegrei sono note fin dagli anni Settanta e Ottanta, ma non sono state mai sfruttate come dovrebbero.

In conclusione, la questione del bradisismo nei Campi Flegrei è complessa e non può essere ignorata. È tempo di passare alle azioni concrete e di esplorare soluzioni innovative per un problema che coinvolge tutti. È necessario riflettere criticamente su queste scoperte e considerare le opportunità offerte dalla geotermia. La gestione del rischio potrebbe trasformarsi in un’opportunità per il futuro della regione.