Scopri le regole della coppia aperta di Alex Belli e Delia Duran

Non crederai mai a quello che è successo! Alex Belli e Delia Duran sono tornati a far parlare di sé, ma non solo per il loro indiscutibile fascino. La loro storia, che dura ormai da sette anni, si distingue per un approccio all’amore davvero unico: sono una coppia aperta. Durante un recente intervento a Storie al Bivio Show, hanno svelato i segreti di questa scelta audace, lasciando il pubblico sorpreso e curioso.

Le regole della loro coppia aperta

Monica Setta, la conduttrice del programma, ha aperto la discussione parlando del concetto di coppia aperta e delle dinamiche che lo accompagnano. Alex ha voluto chiarire subito un punto cruciale: contrariamente a quanto si possa pensare, la loro relazione non è costellata di tradimenti e gelosie, ma è ancorata a una trasparenza totale. “Da quando siamo insieme, la nostra unica regola è che dobbiamo sentirci liberi di essere noi stessi”, ha affermato con convinzione. Ebbene sì, questa libertà ha eliminato qualsiasi forma di segretezza. “Non abbiamo segreti, nemmeno sui nostri cellulari, e questo ci ha permesso di vivere un amore autentico”, ha aggiunto, lasciando tutti a bocca aperta.

Delia ha confermato le parole del compagno, rivelando che è stata lei a volere una relazione aperta. “Io amo raccontare tutto, e questo ci ha uniti ancora di più”, ha spiegato. La comunicazione aperta è fondamentale per entrambi: “Preferisco che lui mi racconti le cose, piuttosto che scoprirle dopo”, ha detto Delia. Ma chi di loro è il più ‘aperto’? Secondo Delia, Alex ha avuto qualche momento di debolezza, ma ciò che conta è che si siano sempre chiariti. Ti sei mai chiesto come sarebbe una relazione senza segreti? Ecco, forse è questo il segreto del loro successo!

Un amore che rompe i tabù

Parlare di coppie aperte è ancora un tabù nella società, eppure Alex e Delia affrontano il tema con una naturalezza disarmante. “Nel mondo dello spettacolo, molte coppie vivono relazioni simili, ma pochi ne parlano apertamente”, ha dichiarato Alex. Loro, invece, non temono il giudizio e sono pronti a condividere la loro esperienza, dimostrando che l’amore può assumere molte forme. “Non ci siamo mai sentiti in colpa per le nostre scelte, perché tutto è sempre stato chiaro e consensuale”, ha aggiunto Delia, sfatando così miti e pregiudizi.

La loro storia è un esempio lampante che, sebbene le relazioni tradizionali siano ancora la norma, esistono molte altre modalità di amare che possono portare a una maggiore felicità e soddisfazione. “Le coppie aperte non sono necessariamente sinonimo di tradimento”, ha sottolineato Alex. Anzi, per loro, questa scelta ha significato una crescita personale e una maggiore intimità. Hai mai pensato a come potrebbe evolversi l’amore per te, se abbracciassi un approccio simile?

La reazione del pubblico e il futuro

Le rivelazioni di Alex e Delia non sono passate inosservate. Molti fan hanno reagito con sorpresa, ma anche con ammirazione per la loro sincerità. “Non crederai mai a come affrontano le difficoltà!”, ha commentato un follower sui social. La loro storia ha acceso un dibattito su cosa significhi veramente essere una coppia e su come le relazioni possano evolversi nel tempo.

Ma quali saranno i prossimi passi per Alex e Delia? Riusciranno a mantenere questa apertura senza compromettere l’amore che li unisce? La loro avventura è solo all’inizio, e i fan non vedono l’ora di scoprire come continueranno a navigare le acque di una relazione così particolare. Rimanete sintonizzati, perché la numero 4 delle loro rivelazioni vi lascerà a bocca aperta! 💥