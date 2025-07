Scopri perché il Comune di Avellino chiede il tuo 5 per mille

Non crederai mai come il tuo piccolo gesto può fare la differenza per la comunità di Avellino.

Immagina di poter cambiare in meglio la vita della tua comunità semplicemente destinando il tuo 5 per mille. Non crederai mai a quello che può succedere! Questo è l’appello lanciato dalla Commissaria straordinaria del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, che ha preso le redini della situazione dopo la sospensione del Consiglio comunale. Con un disavanzo di ben 27 milioni di euro, le necessità sono urgenti e la collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire e migliorare i servizi sociali locali.

Perché è importante il tuo 5 per mille?

Il 5 per mille è una risorsa preziosa che può davvero fare la differenza nel sostenere i servizi sociali della nostra città. Grazie a questa opportunità, ogni cittadino ha la possibilità di indirizzare una parte delle proprie tasse verso cause che ritiene importanti. Non si tratta di un costo aggiuntivo, ma di una scelta consapevole che può avere un impatto significativo. In un periodo di crisi come quello attuale, il sostegno della comunità diventa cruciale. Hai mai pensato a quanto possa essere potente un gesto così semplice?

Giuliana Perrotta, nella sua lettera agli avellinesi, ha sottolineato come questo gesto possa contribuire a risolvere le problematiche legate al disavanzo. “Abbiamo bisogno di voi!”, afferma, invitando i cittadini a riflettere sull’importanza di questo contributo per il miglioramento della vita sociale e civile della città. La numero 4 ti sconvolgerà: la situazione è così grave che ogni singolo euro conta!

Il ruolo dei commercialisti e dei Caf

Non solo i cittadini, ma anche i professionisti come commercialisti e Caf sono chiamati a fare la loro parte. Perrotta ha lanciato un appello specifico affinché questi esperti sensibilizzino i contribuenti sull’importanza di destinare il 5 per mille al Comune. La collaborazione di questi professionisti è fondamentale per garantire che l’informazione arrivi a tutti, così che ogni avellinese possa contribuire attivamente alla rinascita della propria città. E tu, hai già parlato con il tuo commercialista?

Immagina un futuro in cui i servizi sociali sono potenziati, le strutture comunali sono efficienti e ogni cittadino ha accesso ai servizi di cui ha bisogno. Questo è ciò che il 5 per mille potrebbe realizzare, e non possiamo permettere che l’opportunità venga sprecata. La situazione è seria e ogni aiuto è benvenuto. Condividi questa informazione, parla con i tuoi amici e familiari, e fai in modo che anche loro sappiano come possono contribuire. Ogni piccolo gesto può trasformarsi in un grande cambiamento!

Il passato e il futuro di Avellino

Il Comune di Avellino ha vissuto momenti difficili, soprattutto a causa della gestione del passato, che ha portato a un disavanzo ingente. La precedente amministrazione, guidata dall’ex sindaco Gianluca Festa, ha lasciato un’eredità difficile da gestire. Adesso, con la nuova leadership, ci si aspetta un cambio di rotta. È un momento cruciale per la città, e il coinvolgimento attivo dei cittadini è più che mai necessario. Come pensi che possiamo contribuire tutti insieme a questo cambiamento?

Il futuro di Avellino non è scritto: dipende da noi, da te e dalla tua scelta di destinare il 5 per mille. Non lasciare che questa opportunità scivoli via. Ricorda, la tua voce conta! Ogni piccolo gesto può trasformarsi in un grande cambiamento. La risposta ti sorprenderà!