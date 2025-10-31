Scopri perché la maggior parte delle startup non sopravvive

Argomenti trattati
Smontare l’hype: perché le startup falliscono?
Numerose startup non raggiungono il successo. È fondamentale analizzare cosa rende una startup realmente sostenibile. Molti fondatori si lasciano trasportare dall’euforia iniziale, trascurando che senza un business model solido e un chiaro product-market fit, il traguardo è difficile da raggiungere.
I veri numeri di business
I dati di crescita indicano una realtà preoccupante: secondo un rapporto di Harvard Business Review, l’80% delle startup fallisce entro i primi 18 mesi. Tra le cause principali emergono un churn rate elevato e un customer acquisition cost (CAC) insostenibile rispetto al lifetime value (LTV) dei clienti.
Case study: successi e fallimenti
Un esempio emblematico è Theranos, che ha attirato miliardi di investimenti ma è crollata a causa di una mancanza di trasparenza e di un prodotto inefficace. Al contrario, Airbnb ha trovato il proprio PMF grazie a una profonda comprensione delle esigenze dei clienti e a un modello di business scalabile.
Lezioni pratiche per founder e PM
Chi ha lanciato un prodotto è consapevole dell’importanza del feedback degli utenti. La mancanza di ascolto attivo può portare a investimenti errati e a prodotti che non soddisfano il mercato. È fondamentale testare e iterare rapidamente per adattarsi alle esigenze dei clienti.
Takeaway azionabili
- Analizzare regolarmente il churn rate e LTV per identificare eventuali problemi nel modello di business.
- Investire in ricerca di mercato per comprendere le reali esigenze del pubblico.
- Iterare rapidamente e non temere di pivotare se il prodotto non sta funzionando.