Scopri perché la maggior parte delle startup non sopravvive

Smontare l’hype: perché le startup falliscono?

Numerose startup non raggiungono il successo. È fondamentale analizzare cosa rende una startup realmente sostenibile. Molti fondatori si lasciano trasportare dall’euforia iniziale, trascurando che senza un business model solido e un chiaro product-market fit, il traguardo è difficile da raggiungere.

I veri numeri di business

I dati di crescita indicano una realtà preoccupante: secondo un rapporto di Harvard Business Review, l’80% delle startup fallisce entro i primi 18 mesi. Tra le cause principali emergono un churn rate elevato e un customer acquisition cost (CAC) insostenibile rispetto al lifetime value (LTV) dei clienti.

Case study: successi e fallimenti

Un esempio emblematico è Theranos, che ha attirato miliardi di investimenti ma è crollata a causa di una mancanza di trasparenza e di un prodotto inefficace. Al contrario, Airbnb ha trovato il proprio PMF grazie a una profonda comprensione delle esigenze dei clienti e a un modello di business scalabile.

Lezioni pratiche per founder e PM

Chi ha lanciato un prodotto è consapevole dell’importanza del feedback degli utenti. La mancanza di ascolto attivo può portare a investimenti errati e a prodotti che non soddisfano il mercato. È fondamentale testare e iterare rapidamente per adattarsi alle esigenze dei clienti.

Takeaway azionabili