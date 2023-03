Scorda neonata in auto, nonna accusata di omicidio

Nonna scorda neonata in auto. L’anno prima era morto anche l’altro nipote mentre era con lei

65enne scorda neonata in auto

Il dramma si è consumato in Florida, nella contea di Hardee, dove Tracey Nix ha dimenticato la nipotina di sette mesi nell’auto, sotto il sole. La donna, dopo essere tornata da un pranzo con amici è rientrata in casa lasciando la piccola Uriel nella sua vettura.

Quando la donna si accorta dell’assenza della bimba era ormai troppo tardi. La bambina era ormai senza vita.

La nonna di Uriel rischia dai 12 ai 20 anni di carcere con l’accusa di omicidio aggravato. I genitori della piccola vogliono giustizia. La mamma della bambina ha dichiarato: “Deve andare in prigione. Come sua figlia, mi uccide dirlo. Come madre, lo pretendo“.

Una storia che si è ripetuta

La tragedia che ha visto la morte della piccola Uriel non è la prima che ha coinvolto la 65enne. L’anno prima, infatti, il fratellino della bimba è deceduto mentre era con sua nonna. Nel dicembre 2021, il piccolo Ezra cadde in uno stagno vicino casa perché la donna che avrebbe dovuto vegliare su di lui si era addormentata.

In quel periodo Kaila, la mamma del bimbo era in attesa di Uriel. Appena venne a sapere cosa era successo a suo figlio corse a casa di sua madre. Nel percorso la donna fece incidente scontrandosi con un’altra vettura. Scese poi dall’auto e andò a piedi a vedere il suo bambino che era già privo di vita.

La donna non fu incriminata per la morte di Ezra

Le forze dell’ordine stabilirono che quello capitato a Ezra fu un tragico incidente e la nonna non fu incriminata.

I genitori dei bambini non si fidavano più di Tracey dopo ciò che era successo al bimbo. Avevano, tuttavia, mantenuto i rapporti e le avevano permesso di vedere la nipote sotto la loro supervisione.

Il giorno in cui la donna ha dimenticato la piccola in auto avevano lasciato la bimba sola con la nonna. Speravano che non si ripetesse nuovamente il dramma di perdere un figlio, ma purtroppo non è andata così.

