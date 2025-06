Scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 4.6, il punto della Prefettura

Napoli, 30 giu. (Askanews) – Una scossa di terremoto di 4.6 ha colpito a Napoli la zona dei Campi Flegrei, il più violento degli ultimi decenni. Secondo quanto riferito dal prefetto di Napoli Michele di Bari i danni sono comunque stati limitati: “Al momento abbiamo una parte di un costone che è caduto immediatamente i Vigili del fuoco sono partiti per i controlli alle 13:30 è stato già aperto il tavolo di monitoraggio per comprendere sostanzialmente quello che è accaduto, da quello che che viene fuori su Napoli non abbiamo avvertito nulla Bacoli e Pozzuoli stiamo verificando”.

Il costone caduto è proprio fra Bacoli, dove c’è stato l’epicentro della scossa a 5 km di profondità, e Pozzuoli, mentre si registrano rallentamenti alla circolazione dei treni inizialmente sospesa subito dopo la scossa.