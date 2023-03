Un dramma si è consumato in Ecuador nel tardo pomeriggio di sabato 18 marzo intorno alle 18.12 (ora italiana). Un sisma di magnitudo 6.5 ha colpito il Paese. Stando a quanto si apprende sono stati segnalati danni a cose e persone. Sarebbero almeno 12 per il momento le vittime.

L’ Ambasciata d’Italia sta seguendo gli sviluppi della situazione dopo il forte terremoto di magnitudo 6.5, che ha colpito oggi l’Ecuador. Mettiamo a disposizione dei cittadini italiani il cellulare di reperibilità per emergenze e assistenza +593999780861 (localmente 0999780861) — Italy in Ecuador (@ItalyinEcuador) March 18, 2023

Terremoto di magnitudo 6.5. colpisce l’Ecuador: il bilancio delle vittime

La scossa di terremoto si è concentrata nell’area di Guayas. Il numero delle vittime annunciato dal presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso è di almeno 12. Come evince dai numerosi video e dalle foto che sono state condivise su Twitter il sisma ha causato gravi danni: case ed edifici sono crollati e tra le persone si è scatenato il panico. L’epicentro è stato registrato a circa un’ottantina di chilometri da Guayaquil. Il servizio geologico statunitense – si apprende ancora – ha disposto l’allerta arancione in quanto c’è la probabilità che altre persone rimangano vittime nel terremoto.

Momentos en que pobladores de Ecuador sienten el sismo de magnitud 7.0.#ElDeber #Sismo #Ecuador pic.twitter.com/g5oMlDUG1t — Radio Acer Bolivia (@RedAcerOficial) March 18, 2023

Un programa de televisión que estaba en vivo captó la fuerza y la intensidad del temblor de este sábado en #Ecuador. Hay daños en varias. Via @vanguardiacom ciudades. pic.twitter.com/k6XYkIOhbe — Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) March 18, 2023

Istituto geologico degli USA ha diramato l’allerta arancione

Lo staff del dipartimento di comunicazione del presidente dell’Ecuador – riporta la CNN – ha spiegato che delle vittime accertate, undici sono decedute nella provincia di Azuay, mentre in un successivo aggiornamento ha fatto sapere che un’altra ha perso la vita quando un muro è collassato contro una macchina. Almeno tre delle vittime di El Oro, invece, sono morte quando la torre di una camera di sicurezza è crollata. Le persone che sono rimaste ferite nel sisma sono state ricoverate in ospedale. Il capo di Stato dell’Ecuador non ha tuttavia fornito ulteriori dettagli.