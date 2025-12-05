Scossone a Hollywood, Netflix acquista Warner Bros. Discovery

Roma, 5 dic. (askanews) – Sta per nascere un colosso dell’intrattenimento cinematografico e televisivo. Netflix ha finalizzato le trattative per l’acquisizione del gruppo Warner Bros. Discovery, di cui fa parte anche lo studio cinematografico Warner Bros, gigante di Hollywood, oltre alla piattaforma di streaming HBO Max (che a gennaio arriverà anche in Italia) e a canali via cavo.

Un’operazione da 82,7 miliardi di dollari, con un valore del patrimonio netto di 72 miliardi, che dovrebbe chiudersi entro pochi mesi.

Saghe, serie e film, come The Big Bang Theory, Il Trono di Spade, e l’universo DC, entreranno nell’ampio catalogo Netflix, che già include successi come La casa di carta e Bridgerton. “La nostra missione è sempre stata quella di intrattenere il mondo”, ha dichiarato Ted Sarandos, co-ceo del servizio streaming. “Combinando l’incredibile libreria di programmi e film della Warner Bros – dai classici senza tempo come Casablanca e Quarto potere ai moderni successi come Harry Potter e Friends – con i nostri titoli che hanno definito la cultura come Stranger Things, KPop Demon Hunters e Squid Game, saremo in grado di farlo ancora meglio”.

Oltre a Netflix, avevano manifestato interesse all’acquisto la società Comcast e il gruppo Paramount Skydance.