Scott Bessent rimane segretario al Tesoro secondo Trump

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha escluso il segretario al Tesoro, Scott Bessent, come possibile sostituto del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. In un’intervista rilasciata a CNBC, Trump ha sottolineato che Bessent preferisce rimanere nel suo attuale ruolo, esprimendo il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal segretario al Tesoro.

Ma cosa significa tutto questo per l’economia americana?

Le dichiarazioni di Trump

Durante l’intervista, Trump ha affermato: “Amo Scott, ma lui vuole restare dove si trova.” Ha anche lodato Bessent per il suo impegno, rivelando che lo stesso segretario ha confermato, solo lunedì, di non essere interessato alla posizione di presidente della Fed. Questa scelta arriva in un momento in cui Trump ha espresso più volte critiche nei confronti di Powell, accusandolo di non agire con sufficiente rapidità per abbassare i tassi di interesse. Ma perché Trump è così preoccupato per i tassi?

Inoltre, Trump ha svelato di avere in mente quattro candidati per sostituire Powell, il cui mandato scade a maggio. Tra questi, nomi noti come Kevin Warsh, ex membro del consiglio di amministrazione della Fed, e Kevin Hassett, direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca. Potrebbe anche sfruttare l’opportunità di sostituire Adriana D. Kugler, che ha recentemente annunciato le proprie dimissioni, per posizionare il suo candidato al timone della Fed prima che Powell lasci il suo incarico. Ma quali potrebbero essere le implicazioni di queste scelte?

Le preoccupazioni per l’indipendenza della Fed

Le ripetute critiche di Trump a Powell, soprannominato dallo stesso “troppo tardi”, sollevano interrogativi sull’indipendenza della Federal Reserve. Questa indipendenza è vista come cruciale per la salute dell’economia statunitense. In un contesto di incertezze economiche, gli investitori sono particolarmente attenti ai segnali che possono influenzare la stabilità del mercato. E tu, come percepisci la stabilità economica attuale?

Il mese scorso, Trump aveva chiesto ai legislatori repubblicani se dovesse considerare la possibilità di rimuovere Powell, causando un calo dello 0,7% dell’indice S&P 500. Tuttavia, le azioni americane si sono rapidamente riprese dopo che Trump ha negato di avere intenzione di licenziare il presidente della Fed in anticipo, rassicurando così i mercati. Questo tira e molla avrà effetti a lungo termine?

Le implicazioni legali

Sotto la legislazione vigente e precedenti della Corte Suprema degli Stati Uniti, il presidente può rimuovere il presidente della Fed solo “per giusta causa”, un termine che viene comunemente interpretato come prova di corruzione o cattiva condotta. Questa clausola limita le possibilità di un intervento arbitrario da parte dell’esecutivo, sottolineando l’importanza di preservare l’autonomia della Federal Reserve. Cosa accadrebbe se questa autonomia venisse compromessa?

Con la crescente pressione sui tassi di interesse e le sfide economiche all’orizzonte, la scelta di Trump per il futuro della Fed sarà cruciale non solo per la politica monetaria statunitense, ma anche per la stabilità economica globale. La decisione dovrebbe arrivare a breve; come ha dichiarato lo stesso presidente: “Prenderò una decisione presto.”