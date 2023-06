Scozia, arrestata ex premier Sturgeon

Madrid, 11 giu. (Adnkronos/EuropaPress/Doa) – La ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata oggi nell'ambito delle indagini sulle finanze dello Scottish National Party, ha informato la Polizia.

I conti dello Scottish National Party sono stati oggetto di sospetti negli ultimi anni, principalmente a causa di esposti presentati nel 2021 in relazione ad alcune donazioni. In concreto, sono sorti dubbi relativi ai fondi che ha ricevuto il partito per una potenziale nuova campagna per un referendum a favore dell'indipendenza.

Sturgeon, che non ha mai legato a questi sospetti le sue dimissioni, presentate alla fine dello scorso marzo, ha sempre difeso la trasparenza dei conti e dei fondi raccolti per l'ipotetico referendum, circa 667mila sterline (761mila euro al cambio di oggi) solo tra il 2017 e il 2020.

L'annuncio dell'arresto di Sturgeon è stato pubblicato dalla Polizia nazionale scozzese sul suo profilo Twiter, in relazione ad una donna di 52 anni, la cui identità è stata verificata dalla Bbc scozzese. La ex prima ministra è ora interrogata dagli investigatori, aggiungono le autorità nel comunicato.