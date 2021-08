Scozia, bambino annega nel lago. Anni dopo ricompare nelle foto di addio al nubilato

In Scozia è accaduto un fatto curioso. Una bambino morto annegato nel lago è ricomparso anni dopo in alcune foto di addio al nubilato.

Quando si parla di miti, fantasmi, esseri misteriosi che poco hanno a che fare con il mondo reale (pensiamo ad esempio agli extraterresti ndr), spesso ci viene da chiederci se una determinata cosa esista veramente. Questo potrebbe essere il caso dei fantasmi che sono stati raffigurati in numerosi modi e in diverse occasioni.

Checché se ne dica, o ci si creda o meno alla loro esistenza, in Scozia è avvenuto un fatto alquanto curioso. Un bambino dichiarato morto anni addietro dopo essere annegato nel lago, è comparso misteriosamente in alcune foto di addio al nubilato. Un effetto dunque se possibile, incredibilmente inquietante.

Bimbo foto nubilato, la storia della misteriosa immagine

Correva l’anno 2017 e un gruppo di ragazze avevano prenotato un soggiorno presso il “The Coylet Inn”, una struttura particolarmente suggestiva che si affaccia sul lago Eck in Scozia.

È stato proprio di fronte alle acque cristalline del lago che le dieci ragazze, comprese la sposa si sono messe in posa, pronte per essere immortalate nelle foto di gruppo. Proprio allora è successa una cosa inaspettata. In una delle foto è comparsa la figura di un bambino misterioso che guardava le ragazze. Una figura apparsa con il nulla che, secondo prime ricostruzioni sarebbe appartenuta a quella di un bambino morto alcuni anni prima.

Bimbo foto nubilato, l’identità del bambino misterioso

Ma chi era il bambino misterioso ritratto nella foto? Secondo quanto emerso dall’immagine il bambino apparso in basso sulla sinistra, non configurava tra i clienti dell’hotel, senza contare che la sua presenza è stata riscontrata soltanto in uno scatto. Alla vista di questa inqiuetante immagine le ragazze – riporta “the little things” – prese dalla sensazione di disagio hanno ritenuto di non prolungare ulteriormente il loro soggiorno e di partire prima del previsto.

Bimbo foto nubilato, la leggenda del “Blue Boy”

Leggenda o realtà? Questo è sicuramente uno dei nodi legati a questa storia. La figura del bambino è legata alla leggenda metropolitana del”Blue Boy”, secondo la quale un bambino di soli 4 anni che viveva con la madre presso l’hotel e colpito da sonnambulismo, morì annegato nelle acque del lago Loch Eck. A dare il nome alla storia, è stato il colore della pelle del giovane reso blu a causa del freddo delle acque.

