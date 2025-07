Scozia, divide il nuovo campo da golf di Trump: "Roba per ricchi"

Roma, 23 lug. (askanews) – La Scozia si prepara a ricevere Donald Trump. Il presidente Usa, che già possiede qui due resort di golf, arriverà dal 25 al 29 luglio per una visita privata, in cui inaugurerà anche il suo terzo campo da golf.

E se già prima del suo arrivo la visita presidenziale ha fatto discutere per l’annuncio della Casa Bianca dell’esclusione dei

giornalisti del Wall Street Journal dal team che seguirà Trump in Scozia, dopo un articolo del quotidiano sulla relazione tra il presidente e Jeffrey Epstein, ora i residenti si dividono sulla nuova proprietà trumpiana sull’isola.

Per alcuni, i campi sulla costa Nordorientale dell’Aberdeenshire rappresentano il legame del tycoon con la casa della defunta madre che visse nel villaggio di pescatori di Tong, sull’isola di Lewis, nel Nord della Scozia fino a 18 anni, e saranno un motore di investimento economico per la zona. Ma per molti altri sarà solo un’esibizione di potere che porterà pochi benefici ad una zona che già vanta numerosi campi da golf tra cui un altro di Trump.

“É una proprietà spettacolare – dice Sarah Malone, Executive Vice President di Trump International Scotland, riferendosi al paesaggio circostante, tra le dune – ed è profondamente personale per la famiglia Trump, che sono qui intimamente coinvolti, siamo stati benedetti ad averla qui nel Nord-Est della Scozia”.

Maggie Chapman, dello Scottish Green Party la pensa molto diversamente: “Già quel primo campo da golf ha letteralmente calpestato molto del sistema delle dune” ha affermato.

“Non c’è stato niente di positivo, nessun aumento di posti di lavoro, niente, non sono state realizzate strutture di alta qualità e penso che il timore sia che qualsiasi ulteriore sviluppo in questo settore sia solo in peggio”.

“È solo un parco giochi per i ricchi, e certamente non rappresenta quello che penso sia la Scozia” sostiene un residente. E un altro: “Io sono un golfista e sono andato a vedere quanto sarebbe costato giocare al campo di Trump, e stava per costarmi 1200 sterline per una four ball”.