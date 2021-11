Scozia, scuola elementare chiede ai maschi di indossare la gonna contro la disuguaglianza

Una scuola di Edimburgo, al fine promuovere l'uguaglianza di genere, ha chiesto agli alunni di sesso maschile di indossare una gonna.

Una gonna per promuovere l’Uguaglianza di genere. È questa la proposta arrivata da una scuola elementare di Edimburgo, la Castleview Primary School, che ha inviato una mail ai genitori degli alunni di sesso maschile e agli insegnanti, di indossare una gonna al fine di promuovere l’inclusività tra maschi e femmine.

Una proposta questa che è stata acccolta bene dalle famiglie anche se non sarebbero mancate le perplessità.

Scuola gonna maschi, la nascita di un’iniziativa

Questa iniziativa è stata proposta dopo che qualche mese fa, uno studente quindicenne dell’istituto di Valladolid in Spagna, fu espulso e finì sotto l’occhio del ciclone dopo che decise di andare a scuola indossando una gonna. Il moto di solidarietà fu immediato grazie anche ai diversi studenti e insegnanti che scelsero a loro volta di indossare la gonna.

Scuola gonna maschi, l’amministrazione di Edimburgo: “Vogliamo garantire l’inclusività nelle scuole”

Nel frattempo l’iniziativa della Castleview Primary School, ha avuto il plauso dell’amministrazione di Edimburgo. Il portavoce a questo proposito ha affermato: “Vogliamo garantire che tutte le nostre scuole siano inclusive e Castleview stia svolgendo molto lavoro positivo per promuovere l’uguaglianza tra i bambini di tutte le età”.

Scuola gonna maschi, la reazione delle famiglie

Se questa iniziativa è stata da una parte ben accolta sia dalla scuola, che dalle istituzioni, anche da parte delle famiglie degli alunni c’è stato un apprezzamento generale anche se le perplessità espresse sarebbero state diverse. “Se un ragazzo vuole indossare una gonna a scuola, dovrebbe essergli permesso”, sono le parole di uno dei genitori che, ha tuttavia invitato a non fare pressioni sugli indumenti scelti dagli studenti: “Perché fare pressioni per chiedere ai nostri figli di indossare una gonna o essere visti come una sorta di bigotti?”.