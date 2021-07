Scramble reale in Lituania, Pedro Sanchez interrompe il discorso

Vilnius, 8 lug. (askanews) – Fuori programma, giovedì 8 luglio 2021 in Lituania durante la conferenza stampa del presidente spagnolo Pedro Sanchez, costretto a sospendere il suo discorso per un “Alpha scramble”, un decollo su allarme del caccia spagnolo Eurofighter che era alle sue spalle, per una reale missione d’emergenza: intercettare un aereo non identificato, presumibilmente russo.

Come si vede in questo filmato del Governo spagnolo, mentre Sanchez e il presidente lituano, Gitanas Nauseda parlavano, i servizi di sicurezza hanno dato l’ordine di sgomberare il campo per far partire il caccia.

La conferenza è ripresa poco dopo in un altro locale della base.

Al momento, la Spagna si occupa della sorveglianza dello spazio aereo delle Repubbliche baltiche con due aerei Eurofighter, sotto l’ombrello della NATO.