"La Russa Garbatella ti schifa": scritta contro Ignazio La Russa e stella a cinque punte su una sede di FdI da parte di ignoti autori "antifa"

Una scritta offensiva contro il neo eletto Presidente del Senato Ignazio La Russa ed una stella a cinque punte su una sede di FdI. A riferirlo sono state fonti del partito che hanno spiegato come quella scritta e quel simbolo siano comparsi alla Garbatella.

E il particolare non è sfuggito ai più: la scritta che dice che il quartiere “schifa” Ignazio La Russa è comparsa esattamente nel quartiere in cui è nata e vissuta la leader di Fratelli d’Italia e premier in pectore Giorgia Meloni.

Scritta contro Ignazio La Russa

L’offensivo segnale di dissenso è stato fatto arrivare insomma forte e chiaro in quello che dovrebbe essere un luogo “iconico” della capitale Roma. Ma di cosa parliamo? Di una scritta contro il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa e una stella a cinque punte: parole e simbolo sono comparsi sulla serranda della sede che fu del Msi e ora di Fratelli d’Italia, nel quartiere Garbatella a Roma.

Le parole: “La Garbatella ti schifa”

Lo riferiscono fonti del partito. E cosa recita quella scritta su cui pare siano già in atto indagini di polizia? “La Russa Garbatella ti schifa”. La scritta è eguita da una stella e la sigla ‘Antifa’. La sede è la stessa sezione dell’ex Movimento sociale frequentata da Giorgia Meloni da giovane.