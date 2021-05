Scrittori: addio a Paolo Maurensig, il romanziere diventato famoso con gli scacchi /Adnkronos

Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – Lo scrittore Paolo Maurensig, narratore legato alle atmosfere mitteleuropee, che ha imposto gli scacchi come cifra e protagonisti di fortunati romanzi, è morto oggi all'età di 78 anni all'ospedale di Udine, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Viveva ad Udine, dove era stato anche assessore alla cultura e presidente del Mittelfest.

Era nato a Gorizia il 26 marzo 1943; dopo aver compiuto gli studi classici, si era trasferito a Milano, dove iniziò a lavorare nel campo dell'editoria, coltivando parallelamente la sua passione per la scrittura e pubblicando alcuni libri di racconti ("I saggi fiori e altri racconti", Edizioni Ippocampo 1964).

Approdato alla narrativa a tempo pieno all'età di 50 dopo aver fatto l'agente di commercio, il successo letterario di Maurensig è arrivato nel 1993 con "La variante di Lüneburg" (Adelphi), che narra di una partita fra due maestri di scacchi che si prolunga idealmente attraverso gli eventi storici della seconda guerra mondiale, con il colpo di scena finale che rivelerà la vera natura dei giocatori.

Il romanzo di esordio divenne il caso letterario dell'anno 1993 con 300mila copie vendute solo in Italia: da allora è un longseller con traduzioni in oltre venti lingue. ""La variante di Lüneburg" è stato insignito del Premio Giuseppe Berto e Premio Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante, in entrambi i casi per l'opera prima. Il secondo romanzo, "Canone inverso" (Mondadori) del 1996, è invece incentrato sulla musica, in una cornice mitteleuropea, da cui è stato tratto l'omonimo film di Ricky Tognazzi e che ha venduto circa 200 mila copie.