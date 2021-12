Scrittori: è morta Anne Rice, autrice bestseller con 'Intervista col vampiro'

Washington, 12 dic. – (Adnkronos) – La scrittrice statunitense Anne Rice, icona della letteratura 'dark', che con le sue ''Cronache dei Vampiri'' e la saga dedicata alle streghe della famiglia Mayfair ha venduto oltre 100 milioni d copie nel mondo, è morta all'età di 80 anni.

Aveva ottenuto il successo internazionale con "Intervista col vampiro" (1976, pubblicato in italiano da Longanesi), diventando un'autrice di culto della narrativa horror, generando una nuova mitologia del vampiro, inedita incarnazione dell'intensità del dolore e delle esperienze di una vita perduta per sempre. Dal romanzo che ha aperto il filone del 'nuovo gotico' è stato tratto l'omonimo film del 1994 diretto da Neil Jordan, con Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e una giovane Kirsten Dunst.

Anne Rice si è spenta circondata dalla sua famiglia sabato notte (11 dicembre) per le complicazioni derivanti da un ictus. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Christopher Travis Rice (lui stesso scrittore di romanzi, nato nel 1978) in una dichiarazione pubblicata su Facebook e Twitter. La scrittrice sarà sepolta nel mausoleo di famiglia al Metairie Cemetery di New Orleans con una cerimonia privata. Era nata come Howard Allen Frances O'Brien a New Orleans il 4 ottobre 1941.

Il figlio Christopher ricorda che la madre è scomparsa 19 anni dopo il marito, il poeta Stan Rice, sposato nel 1961 e deceduto per un tumore nel 2002, a cui si deve l'ispirazione per la creazione del suo personaggio più celebre, il vampiro Lestat de Lioncourt.

In italiano i suoi romanzi sono pubblicati da Longanesi e Tea. La serie "Cronache dei vampiri" comprende i titoli "Intervista col vampiro", "Scelti dalle tenebre", "La regina dei dannati", "Il ladro di corpi", "Memnoch il diavolo", "Armand il vampiro", "Merrick la strega", "Il vampiro Marius", "Il vampiro di Blackwood", "Blood", "Il Principe Lestat".

La saga "Le streghe di Mayfair" vede tra i suoi titoli "L'ora delle streghe", "Il demone incarnato" e "Taltos, il ritorno".

(di Paolo Martini)