Scrittori: è morta Bell Hooks, femminista e pensatrice radicale afroamericana**

New York, 15 dic. – (Adnkronos) – La scrittrice e attivista statunitense Bell Hooks, figura di spicco del femminismo e del pensiero radicale afroamericano, è morta all'età di 69 anni nella sua casa di Berea, città dello Stato del Kentucky, dopo una lunga malattia.

La notizia della scomparsa è stata data dal Berea College, l'università in cui ha insegnato, ricordandola come "un'autrice prodigiosa, intellettuale pubblico e una delle più importanti studiose femministe del nostro paese".

Bell Hooks, il cui vero nome era Gloria Jean Watkins, chiedeva che il suo pseudonimo venisse scritto con le lettere minuscole e per questo si era guadagnata la definizione di "intellettuale ribelle". Lo pseudonimo – Bell come la madre, Rosa Bell Watkins, Hooks come la nonna materna, Bell Blair Hooks, con le iniziali minuscole – rimanda a un continuum di discendenza femminile che rifiuta il sistema maschile di attribuzione dei nomi

Nata a Hopkinsville (Kentucky) il 25 settembre 1952, ha insegnato presso l'Università di Yale e il City College di New York.

Ha ricevuto la laurea honoris causa in Lettere dell'Università di Ferrara nel 1999. E' autrice di numerosi saggi di teoria e critica culturale. Con Feltrinelli ha pubblicato "Elogio del margine. Razza, sesso e mercato culturale" (1998) e "Tutto sull’amore. Nuove visioni" (2000). In italiano sono usciti anche i volumi "Insegnare a trasgredire. L'educazione come pratica della libertà" (Meltemi, 2020), "Elogio del margine. Scrivere al buio" (Tamu, 2020), "Il femminismo è per tutti" (Tamu, 2021).

Al centro dei suoi libri ci sono le relazioni di potere (tra persone bianche e nere, tra classi sociali) e il loro influsso sulle relazioni affettive, di coppia, tra genitori e figli. Immerso nel concreto della vita quotidiana, i suoi testi sollevano nodi politici, tra i quali ad esempio il rifiuto di un femminismo che fa dell'Occidente un modello per il resto del mondo, la necessità di ripensare il rapporto tra donne e lavoro in una società in crisi, l'impegno per una conversione femminista degli uomini.