Scuderistore.com, capi d’abbigliamento alla moda che rispondono alle preferenze di tutta la famiglia

Grazie a Scuderi Store l’acquisto di capi d’abbigliamento, calzature e accessori griffati, dedicati a tutta la famiglia, diventa un’esperienza semplice e corredata da diverse opportunità di risparmio. il portale, infatti, fornisce soluzioni di tendenza per ogni occasione, che interessano tantissimi marchi famosi, come Lacoste o Hey Dude. Senza dimenticare l’opzione di spedizione gratuita, le transazioni online prive di ogni rischio e il reso garantito.

L’offerta dell’e-commerce è completa, e risponde alle esigenze di donne, uomini e bambini. Include, infatti, migliaia di articoli, fra cui t-shirt, sneakers, felpe, costumi, jeans, borse, polo, pantaloncini, gonne, leggings, vestiti e camicie. Del resto, l’obiettivo di Scuderi Store è proprio quello di fornire ai propri clienti un capo che li rappresenti e che rispecchi a pieno la loro personalità.

Ad impreziosire la proposta giungono diverse riduzioni, che portano ad un netto risparmio rispetto ai prezzi di listino ufficiali. Quanto ai brand invece, si incontrano grandi classici e novità alla moda. Possiamo ricordare, ad esempio Tommy Hilfiger, Superga, Saucony, K-Way, Guess, Armani Exchange, Calvin Klein.

L’acquirente, in ogni momento, può contare su un puntuale customer care, formato da un team di professionisti. È pronto a fornire consigli e risolvere eventuali dubbi. È raggiungibile via e-mail, tramite numero di telefono o WhatsApp.

Per ciò che riguarda i pagamenti, le modalità selezionate sono completamente sicure e pongono l’utente al riparo da ogni pericolo. È possibile scegliere tra: PayPal, carta di credito, bonifico bancario, in contanti al corriere o in tre rate senza interessi.

Quanto alle spedizioni, in caso di importi superiori a 80 euro sono a costo zero e avvengono rapidamente, anche in 24 ore. Chi lo desiderasse, poi, ha l’opportunità di ritirare il proprio ordine presso uno dei punti di ritiro, distribuiti in tutta Italia.

Come autorevole biglietto da visita per lo store giungono gli oltre 1.100 feedback verificati da Trustpilot, che registrano un punteggio medio di 4,9/5. Infine, nell’eventualità di un acquisto errato, è garantito il reso, entro 14 giorni.

