Scudetto al contrario: il curioso messaggio in codice dei tifosi del Napoli

Durante Napoli-Fiorentina la curva partenopea a mostrato uno striscione con lo scudetto al contrario: ecco il significato in codice.

Il festeggiamenti e lo scudetto al contrario: il perché

Nella domenica di festa al “Maradona” non è passato inosservato lo striscione esposto dai tifosi del Napoli della Curva B in occasione della partita contro la Fiorentina: l’icona tricolore capovolta, accompagnata dagli striscioni “Bottino di guerra” e “Campioni in Italia“.

Ma perché? Si tratta di una provocazione, una sorta di sfogo dopo anni passati ad osservare i successi altrui. Un trofeo conteso, trafugato e strappato ai rivali. È retrogusto amaro, polemica e provocazione. E sempre per questa ragione è voluta la scritta Campioni “in Italia” rispetto a “d’Italia”, come a volersi escludere, estraneare.

L’odio nel calcio in Italia

Una festa che hanno aspettato per 33 anni, ma anche un’occasione per togliersi qualche “sassolino dalle scarpe“. Si, perché in Italia non è mai solo calcio, ma qualcosa di molto più grande: uno sport che lega un popolo – come in occasione di EURO2020 – ma che è anche il primo motivo di frammentazione.

Persone intimidite fin dentro casa per un nastro colorato legato alle ringhiere, altre ancora inseguite e braccate per strada per avere al collo una sciarpa e una bandiera tra le mani. Non è il classico sfottò da tifoso, ma odio e violenza.