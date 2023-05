Scudetto del Napoli, Spalletti in lacrime davanti al microfono

Stimolato da un raggiante Ciro Ferrara Luciano Spalletti in lacrime davanti alla Leotta per lo scudetto del suo Napoli

Nel novero delle migliaia di emozioni suscitate dallo scudetto del Napoli c’è anche quella dimostrata da Luciano Spalletti in lacrime davanti al microfono di DAZN. Il tecnico campione d’Italia ha voluto dedicare la vittoria anche a suo fratello scomparso e si è lasciato andare alle commozione. Il terzo Scudetto della storia del Napoli porta la sua firma ed il mister si è presentato davanti alle telecamere felice e reduce dalla gioia incontenibile degli spogliatoi della Dacia Arena.

Scudetto del Napoli, Spalletti in lacrime

Ha detto Spalletti: “C’erano spruzzi di azzurro da tutte le parti nello spogliatoio. Quelli abituati a lavorare duramente sempre, non riescono a gioire totalmente neanche per le vittorie. La felicità è una cosa fugace, ora bisogna ripartire”. E ancora: “Questa impostazione di vita toglie qualcosa di felicità”. Neanche a dirlo arriva Ciro Ferrara e vicino a Diletta Leotta e gli dà una sveglia: “E ja mister!!!”. E tecnico degli azzurri inizia a sciogliersi in lacrime: “Vedere i partenopei felici è la più grande emozione, sono loro che ti trasferiscono l’emozione”.

La dedica al fratello Marcello

Poi gli occhi di Spalletti iniziano a diventare lucidi quando dedica questa vittoria alle persone a lui più care: “A mia figlia Matilde, alla famiglia, che è sempre lì a spingere. A tutti gli amici, a mio fratello Marcello“. In lacrime il tecnico campione abbandona la postazione dell’intervista non prima di ringraziare: “La prima dedica è alla squadra. La seconda a tutto il pubblico. Napoli, è per teeeee!!! Poi a tutto lo staff, che lavora nel Napoli. A tutta la società”. La chiosa è stata per Maradona: “Probabilmente in questo risultato c’è anche la sua protezione. Mi è sempre stata fatta la richiesta di tenere il Napoli in Champions League. Però poi siamo stati poco contenti e addirittura contestati. E questa cosa mi è poco piaciuta”.