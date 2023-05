Il Napoli torna a casa dopo la vittoria del suo terzo scudetto: i tifosi azzurri hanno esultato per il rientro dei loro beniamini mentre in città si continua a far festa.

Scudetto, il Napoli torna a casa: la festa dei tifosi azzurri continua

I calciatori del Napoli sono tornati nel capoluogo campano poche ore dopo la vittoria dello scudetto. Nella giornata di venerdì 5 maggio, i tifosi azzurri si sono precipitati a Grazzanise per accogliere i giocatori atterrati all’aeroporto militare, pur nella consapevolezza di non poter accedere all’area.

Nel momento in cui l’aereo dei calciatori ha toccato terra, i supporter hanno cominciato ad applaudire mentre i loro idoli andavano via. Parte della squadra di Luciano Spalletti ha lasciato l’aeroporto con auto e minivan mentre altri sono saliti su un bus che li ha portati a Castel Volturno, sede del ritiro degli azzurri. A Castel Volturno, come a Grazzanise, i tifosi erano radunati per salutare i loro idoli ma, anche in questo caso, non sono riusciti a ottenere grandi risultati.

Dal centro alla periferia, la città festeggia

Con i giocatori del Napoli tornati a casa, in città si continua a festeggiare per la vittoria del terzo scudetto della storia del club azzurro, lungamente atteso dai napoletani da ormai 33 anni. I festeggiamenti continueranno almeno fino alla prossima domenica. Nella giornata del 7 maggio, infatti, la squadra di Spalletti giocherà contro la Fiorentina allo stadio Maradona.

A distanza di ore dalla fine di Udinese-Napoli, nelle strade del centro storico tanto in quelle della periferia, i tifosi esultano e intonano cori di vittoria mentre un tripudio di bandiere azzurre sventolano dai balconi delle case. Tanti cittadini passeggiano per la città indossando la maglia del Napoli mentre a via Toledo è facile trovare un sosia del Pibe de Oro che palleggia. Alla Sanità, il pasticciere del quartiere ha deciso di offrire a tutti una torta tricolore. Alla Pignasecca, invece, il TikToker e salumiere Donato De Caprio ha deciso di servire il panino azzurro ossia uno sfilatino con i colori della squadra.