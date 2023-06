Scudetto Napoli, Luciano Spalletti: "Non si fanno ripensamenti. Non sono un gufo"

Scudetto Napoli, Luciano Spalletti: "Non si fanno ripensamenti. Non sono un g...

Scudetto Napoli, Luciano Spalletti: "Non si fanno ripensamenti. Non sono un g...

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in quella che è stata ormai l'ultima conferenza stampa: non ha escluso di allenare in futuro una nazionale.

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto nella sua ultima conferenza stampa in biancoceleste. Il tecnico ha toccato diversi aspetti. A fine partita aveva spiegato in particolare davanti ai microfoni di DAZN: “Non si fanno i ripensamenti, io devo essere fedele a me stesso. Ormai è una decisione che ho preso, l’ho ragionata”. Ha poi confidato di aver lasciato uno spiraglio ad un’esperienza da allenatore di una nazionale: “Allenare ora una nazionale? Sarebbe molto stimolante”, ha osservato.

Scudetto Napoli, Luciano Spalletti: “Più di così non potevamo fare”

Luciano Spalletti ha parlato ai giornalisti con il cuore in mano, fiducioso per quanto fatto dai suoi giocatori: “Più di ciò che abbiamo fatto, non si poteva fare. La difficoltà più grande è lasciare una squadra così forte, ma oggi ai ragazzi ho parlato da genitore”. Ha poi aggiunto: “Ho figli grandi come loro, gli ho detto che forse qualche volta ho sbagliato a scrivere la formazione ma per loro ho una stima immensa. Fuori dal calcio possono chiedermi quello che gli pare, gli risponderei come fossero miei figli. Ho ricevuto tantissimo da loro, grazie ai ragazzi”.

“Allenare una Nazionale sarebbe stimolante”

Il tecnico in merito all’eventualità di allenare una Nazionale in futuro si è espresso in modo ottimista: “Allenare una Nazionale sarebbe stimolante e anche ‘comodo’. Dal punto di vista professionale ti permette di staccare ogni tanto, di uscire, rientrare al lavoro, fare discorsi perfetti e allenamenti splendidi. Sarebbe sicuramente una bella soluzione. In ogni caso, una Nazionale o una squadra di allievi di una società so che mi daranno sempre le stesse sensazione”.