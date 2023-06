I festeggiamenti per lo scudetto del Napoli proseguono in questa ultima giornata di campionato: molti i VIP che saranno presenti.

Allo stadio Maradona è iniziata per l’assegnazione dello scudetto valido per il campionato 2022-2023. I campioni d’Italia hanno vinto contro la Sampdoria grazie ai decisivi gol che portano la firma di Osimhen e Simeone. A partire dalle 19.15, al fine di permettere a tutti i tifosi di festeggiare sono stati accesi dei maxi schermi in diversi punti della città.