Scudo penale e riforma delle professioni sanitarie: una soluzione efficace?

La riforma del settore sanitario, che introduce uno “scudo penale” per i medici, ha sollevato un’ondata di entusiasmo tra molti. Ma diciamoci la verità: è davvero la panacea per i problemi strutturali del nostro sistema sanitario? Il disegno di legge delega, atteso in Consiglio dei ministri, promette di ristrutturare le responsabilità professionali, ma ci sono aspetti che meritano una riflessione più profonda.

Il re è nudo: analisi della riforma

Il provvedimento prevede che i medici possano rispondere penalmente solo in casi di colpa grave, una misura che si ricollega a ciò che è stato sperimentato durante l’emergenza Covid. E non possiamo ignorare che questo approccio sembra più una scorciatoia che una soluzione duratura. La realtà è meno politically correct: il problema della responsabilità professionale non si risolve semplicemente riducendo le sanzioni. La legge Gelli-Bianco del 2017 già escludeva la responsabilità civile se le prestazioni erano adeguate, ma la situazione non è migliorata. In che modo questa nuova misura cambierà davvero le cose? Ci troviamo di fronte a un cambiamento di facciata, o c’è una vera volontà di riformare?

Dati scomodi sulla carenza di personale

Affrontiamo un fatto scomodo: nel 2024, oltre il 30% delle borse per medicina d’urgenza sono rimaste scoperte. Questo non è solo un problema di attrattività economica delle specialità, ma un sintomo di un malessere più profondo. Gli incentivi economici e le promozioni di carriera più veloci non saranno sufficienti se non si affronta la questione culturale e organizzativa del lavoro medico. La carenza di personale non è solo una questione di stipendi, ma di riconoscimento e supporto professionale. E i giovani medici stanno valutando le loro opzioni: per molti, il settore pubblico non è più un’opzione appetibile. Come possiamo sperare di attrarre nuove generazioni di medici se non creiamo un ambiente di lavoro che li valorizzi realmente?

Rivoluzione nella medicina generale: ma a che prezzo?

Il passaggio dai corsi regionali a una scuola di specializzazione universitaria per la medicina generale è un tentativo di elevare la professione, ma c’è da chiedersi: sarebbe sufficiente? Negli ultimi dieci anni, circa 6mila medici di base hanno abbandonato la professione. Per attrarre nuovi professionisti, è necessaria una riforma che vada oltre la formazione. La semplificazione burocratica e i premi legati alla riduzione delle liste d’attesa sono passi nella giusta direzione, ma non possono sostituire un vero e proprio cambio di mentalità. Cosa serve veramente per far tornare i medici a scegliere la medicina generale come una carriera gratificante?

In conclusione, la riforma del settore sanitario è un passo importante, ma non possiamo illuderci che lo scudo penale e i cambiamenti normativi siano la soluzione definitiva. Occorre un’analisi critica e un impegno reale per affrontare le sfide strutturali del nostro sistema sanitario. Solo così potremo sperare di invertire la rotta e garantire un futuro migliore per medici e pazienti. Se non ora, quando?