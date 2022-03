Scuola, arriva l’esame di Maturità del 2022: quali sono le novità

A pochi mesi dalla fine della scuola è stato approvato il nuovo esame di Maturità. Quali sono le caratteristiche e cosa cambia.

Manca sempre meno al termine dell’anno scolastico 2021-2022. Il ministero dell’Istruzione, con un’ordinanza pubblicata sul suo sito portale istituzionale, ha approvato il nuovo esame di maturità.

Sono diversi gli aspetti da tenere d’occhio. Non solo le modalità di svolgimento della seconda prova, ma anche la votazione finale e il colloquio che – a determinate condizioni – potrà essere effettuato in videoconferenza.

Scuola, tutte le novità dell’esame di maturità del 2022

Iniziamo dalla prima prova scritta che si svolgerà il 22 giugno 2022 alle ore 8.30. Quest’ultima che “sarà predisposta su base nazionale” e consiste in sette tracce “con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità”.

La seconda prova

C’è poi la seconda prova che prenderà il via il prossimo 23 giugno. Stando a quanto si legge sempre dalla nota – “sarà affidata ai singoli Istituti, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria”.

I docenti che insegnano una delle materie oggetto della seconda prova “e che fanno parte delle commissioni d’Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Lo faranno sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe.

Tra queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda prova”.

La valutazione finale e i crediti scolastici

Non ultimo viene definito punto per punto in che modo sarà assegnata la valutazione finale che rimarrà in centesimi.

Si precisa infine: “Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove”.