Scuola, arriva l’insegnante di educazione fisica anche alle elementari

Dall'anno scolastico 2022/2023 anche alle elementari ci sarà l'insegnante di educazione fisica.

Ottima notizia per i futuri insegnanti e per gli alunni della scuola elementare. Dall’anno scolastico 2022/2023, l’educazione fisica, sarà insegnata a partire dalla quinta elementare, fino ad essere estesa alle altre classi di anno in anno.

Arriva l’insegnante di educazione fisica anche alla scuole elementari

Il dubbio c’era, come riporta SkyTg24, a causa delle incertezze emerse sulle coperture finanziarie dopo il via libera alla Legge di Bilancio. Grazie al duro lavoro dell’ministero dell’Istruzione del ministero dell’Economia, però, saranno almeno 2.200 i docenti di educazione fisica ad essere assunti dato il numero delle classi interessate, che ammonta a 25.000. Oltre a Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, è molto soddisfatta anche la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.

Quest’ultima ha commentato affermando che “la continua sinergia con il Ministro Bianchi ha prodotto un risultato storico: scuola e sport camminano insieme sin dai primi anni scolastici, per contribuire a formare una società e un Paese migliori. Per questo ringrazio il presidente Draghi, senza la sua sensibilità al tema, non saremo riusciti in questa impresa epocale“.

Le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione

Patrizio Bianchi ha commentato questo traguardo dichiarando che “è un’importante novità, attesa nel mondo della scuola, che riguarda il benessere psicofisico e lo sviluppo dei nostri bambini e delle nostre bambine.

Si parte con le quinte poi, il prossimo anno, si andrà avanti con le quarte. Un tassello che rientra nel percorso di costruzione di una nuova scuola che stiamo realizzando con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le misure adottate in questi mesi, comprese quelle dell’ultima legge di bilancio”.