Scuola: Ascani (Pd), 'Valditara ribadisca necessità di maggiori investimenti'

Roma, 22 nov (Adnkronos) – “Oggi ricorre la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, a 15 anni dalla morte di Vito Scafidi, travolto dal crollo di un controsoffitto del liceo Darwin di Rivoli. Pochi anni prima, a perdere la vita furono 27 bambini tra i 6 e i 10 anni, rimasti intrappolati sotto le macerie dell’istituto che frequentavano a San Giuliano di Puglia". Lo dice Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera dei deputati.

"Nel 2015, abbiamo istituito questa Giornata per non dimenticare quelle tragedie, ma anche – e soprattutto – per ribadire l’impegno delle istituzioni per la sicurezza delle scuole. Impegno che si deve tradurre in investimenti e progetti. Purtroppo il rapporto annuale ISTAT ha dimostrato che siamo ancora lontani dall’aver raggiunto l’obiettivo minimo per un paese civile: fare in modo che studenti e studentesse vivano il tempo scuola in spazi sicuri e adeguati alle loro esigenze", prosegue.

"Confido che il mancato intervento del Ministro Valditara in questa giornata non stia ad indicare una mancanza di volontà di investire in edilizia scolastica, cosa che purtroppo, però, la legge di bilancio pare confermare”, conclude Ascani.