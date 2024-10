Scuola: audizioni su diritto allo studio, giovedì alle 13.15 in commissione a Montecitorio

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Giovedì 3 ottobre, alle ore 13.15, la Commissione Cultura della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1367 Orrico recante disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica, svolge l...

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – Giovedì 3 ottobre, alle ore 13.15, la Commissione Cultura della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1367 Orrico recante disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica, svolge le audizioni di Save the Children, Rete degli studenti medi, Federazione degli studenti. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.