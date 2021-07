Scuola: Bellanova, 'a settembre sia garantito rientro in presenza'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “I dati del Rapporto Invalsi presentato stamane non possono lasciare indifferente nessuno, tantomeno chi ha la responsabilità, per ruolo e funzione, di garantire il rientro a scuola in tutta sicurezza per docenti e alunni dal settembre prossimo.

Uno studente su due non raggiunge la preparazione necessaria in materie importanti come italiano e matematica". Così Teresa Bellanova di Iv.

Il digital divid, come ammonisce l’Oms, ha lasciato indietro nel mondo, e anche in Italia, milioni di studenti che non hanno avuto accesso alla didattica a distanza e dunque ad una formazione adeguata. Ragazze e ragazzi tagliati fuori dalla relazione scolastica, dalla socialità che questa significa necessaria per crescere, dalla possibilità di avere formazione e strumenti adeguati per costruire il proprio futuro".

"E’ il segno evidente che la dad non può né potrà mai surrogare o essere equivalente alla scuola in presenza né garantire adeguata e completa qualità dell’istruzione e della formazione nonostante l’impegno, il sacrificio e la dedizione del personale dirigenziale, del corpo insegnante, e del personale scolastico".