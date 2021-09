Scuola, Bianchi: classi in quarantena? Pochi e isolati casi

Milano, 16 set. (askanews) – Decine di classi in quarantena? “No, no. Confrontiamole con le quantità di classi che abbiamo. Sono situazioni specifiche, non ce ne sono decine”. Lo ha precisato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi inaugurando sull Appia antica, a Roma, il G20 Green Garden, insieme al direttore generale della Fao.

“Ci sono situazioni specifiche che stiamo controllando – ha aggiunto Bianchi -. Avevamo detto fin dal decreto di agosto che laddove ci fossero situazioni noi eravamo in grado di controllarle.

Le stiamo controllando. Ma siamo a dei numeri molto molto limitati rispetto a un totale che con molta gioia è ripartito”.