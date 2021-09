Scuola: Bianchi, 'no mascherina se tutti vaccinati? Nelle vostre mani, siete Parlamento'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – La possibilità di non indossare la mascherina nelle classi in cui sono tutti vaccinati "è prevista nel decreto di agosto. Nessuno ha intenzione di creare discriminazioni. Non questo Governo, sicuramente non questa maggioranza, lavorando come abbiamo sempre fatto con l'Autorità per la privacy".

Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi rispondendo in VII Commissione al Senato ed ha aggiunto: "Siamo in sede di discussione di quel decreto; questa cosa che ho detto sicuramente sarà motivo di discussione fra voi. Il mantenerla è nelle vostre mani, laddove riteniate che non sia un invito, un incentivo a vaccinarsi, ma un punto lesivo. Questo è il Parlamento".