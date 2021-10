Scuola, Bianchi: pronti bandi per 5 miliardi entro novembre

Milano, 7 ott. (askanews) – “Siamo pronti per fare entro novembre 2021 bandi per cinque miliardi, che crediamo siano un punto fondamentale proprio per sostenere questa ripartenza alla grande del Paese”. Lo ha sottolineato il ministro dell Istruzione, Patrizio Bianchi, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine della Cabina di Regia sul PNRR (Piano Nazionale di ripresa e resilienza).

Bianchi – in conferenza insieme con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, è poi sceso in dettagli.

“Tre miliardi su asili nido e scuole dell’infanzia, 400 milioni per le mense scolastiche, 300 milioni per le palestre scolastiche – in questo voglio ricordare il lavoro che stiamo facendo con la sottosegretaria Vezzali, che ringrazio – 800 milioni per le scuole nuove, 500 milioni per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico esistente, con contestuale ridefinizione degli ambienti. Siamo in grado di metterli a bando subito”, ha detto il ministro dell’Istruzione.