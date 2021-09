Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Dobbiamo riportare i laboratori al centro dell'attività didattica non solo per gli istituti professionali". Lo ha detto il ministro dell' Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo in VII Commissione al Senato ed ha aggiunto: "Purtroppo nelle ultime riforme erano stati ridotti i tempi di laboratorio.

Noi dobbiamo riportarli al centro".