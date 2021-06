Scuola, Bianchi: supplenze ed assunzioni entro la fine di agosto

Roma, 16 giu. (askanews) – “Con il decreto Sostegni bis l’iter delle procedure necessarie per l’assunzione degli insegnanti, per le assegnazioni provvisorie, per l’attribuzione delle supplenze, che contiamo di avere, tutti, entro fine di agosto, così come ci siamo impegnati a fare. Termine, che, lo ricordo, l’anno scorso riguardava solo l’immissione in ruolo. Questa accelerazione è voluta per poter giungere a un quadro definitivo per l’avvio dell’anno scolastico già all’inizio di settembre”: lo ha annunciato il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi rispondendo alla Camera al Question time.

“Quanto al piano vaccinale per i più giovani, ricordo che larga parte del personale scolastico è già stato vaccinato e si procederà a seconda delle indicazioni del ministero della salute, tenendo conto dell’andamento del contagio, dei riscontri scientifici che via via si definiranno”, ha aggiunto.

“Su questo le posso garantire il pieno e totale impegno, non solo mio, ma di tutto il governo, convinti che questa sia la via comunque necessaria per giungere a un rientro in piena sicurezza”, ha concluso Bianchi.

(fonte Camera Webtv)